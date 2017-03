Eesti on maailma riikide õnneedetabelis küll tõusnud kuue pügala võrra, 66. kohale, kuid on endiselt oma lähinaabritest – isegi Venemaast – tagapool. Õhtuleht püüdis aru saada, miks see nii on.

Neljandat korda avaldatud raportis sai esikoha Norra, mis tõukas troonilt õnneetaloni Taani. Neile järgnesid Island, Šveits ja Soome. Eesti lähinaabritest oli Leedu 52. (eelmises raportis 60.), Läti 54. (68.), Rootsi 10. (10.) ja Venemaa 49. (56.) kohal. USA langes 14. ja Ühendkuningriik tõusis 19. kohale.

Kas raporti tulemus vastab tegelikkusele?

Õnneindeksi väärtuse mõõtmisel võetakse arvesse SKPd elaniku kohta, oodatavaid tervena elatud aastaid, inimeste vabadust teha valikuid, sissetulekut, heldust, sotsiaaltoetusi, korruptsioonitaju ja kohalikku elukeskkonda.