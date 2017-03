"Me olime ju ühel ajal konservatooriumis – Lembit oli vist lavaka lõpukursusel ja mina esimesel kursusel moosekandina, ja moosekandid vaatasid lavakate poole alt üles: seal olid ju ikka juba populaarsed kujud nagu Tõnu Tepandi ja Väino Uibo ja Lembit Ulfsak," meenutas muusik Olav Ehala.

"Me olime siis küll juba Lembituga tuttavad, aga liigutav moment oli see ometi. Ta pintsaku revääril oli mingi välismaine märk, võimalik, et praeguses mõistes tühine, aga tollal ikkagi läänemaine, mitte nõukogude. Oli mingi pidu ja ma mängisin klaverit ja Lembitule see nii meeldis, et ta tuli mu juurde, võttis selle märgi oma rinnast ja pani mulle rinda. Kinkis välismaa-märgi ära! Ma oli 18-19 ja see oli mulle sündmus – et meie ringkondades juba tunnustatud näitleja niimoodi lugu pidas ja tunnustust avaldas.

