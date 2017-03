Rock’n’roll’i isa istus pikemalt kinni kolmel korral, kuid kohtuasju oli veelgi.

Mullu oktoobris kuulutas Chuck Berry, et avaldab 90 aasta juubeli puhul üle 38 aasta uue plaadi. Kuid rock’n’roll’i isaks tituleeritud Ameerika muusikalegend, kelle paladest on tuntumad "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven", "Sweet Little Sixteen" ja "My Ding A Ling", leiti laupäeval oma kodust surnuna. Lahkunud on mõjukas muusik, aga ka keevaline natuur, kellel tuli alailma trellide taga oma elu üle järele mõelda.

TULINE ARTIST: Chuck Berry oli tuntud lavaakrobaatika ja erilise kükk-kõnni poolest, mida kutsutakse duck-walk’iks ehk pardikõnnakuks (väikesel pildil). (Vida Press)

Uus stuudioalbum "Chuck", mis ei jõudnudki Berry eluajal ilmuda, pidi olema pühendatud rokkstaari abikaasale Themettale, kellega ta oli abielus

1948. aastast saadik. Naine jäi Berryle tema arvukate skandaalide ajal truuks. Agressiivse kitarrimängustiili ja paljude laulude trotsliku tooni järgi võis aimata, et Berry polnud mingi paipoiss, kirjutab Daily Mail.