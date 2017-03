Oled end laeval purju joonud ja näed sadamas ootamas politsei puhumisreidi, kuid sul on tarvis laevalt autoga maha sõita. Mida teha – kasutada kaubalaadija teenust.

PUHUMA: Paarikümnemeetriste vahedega rivistatud ametnikud ootavad sõidukeid. (Teet Malsroos)

Eile oli nii Tallinna kui ka Helsingi reisisadamas reid, kus kõik sõidukijuhid pandi puhuma. Raskeveokitel kontrolliti ka tehnoseisundit, sõidumeerikut, juhi töö- ja puhkeaega ning veokil olnud kaupa.

Lõbusõidulaev Victoria sõidab kai äärde. Laseb rambi alla ja autod ühes raskeveokitega vuravad laeva tekilt välja. Sõiduautod suunab neid vastu võttev politseinik vasakule, veokid paremale. Seal ootab ees mitmekümnepealine politseinike, maanteeameti ning maksu- ja tolliameti töötajate rivi.

Kuid ainult joove pole see, mida kontrollitakse. "Üldiselt on meil oma riskiprofiilid ja nii-öelda kogenud piirivalvuri silmad, mille alusel kontrollime sõidukeid ja reisijaid – peatame sõiduki, mille juht käitub tavatult või sõiduki juures on midagi, mis äratab kahtlust," räägib Tallinna kordoni juht Toomas Kaarjärv.