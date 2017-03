Aasta tagasi 15. aprillil lõikas viljandlane Rene Peterson ketassaega lahti oma kasuisa relvakapi, läks trepikotta ja hakkas hullunult tulistama. Kuigi mees on aastaid saanud skisofreenia taltsutamiseks ravi, tunnistati ta süüdivaks ja ta võib vangi minna 15 aastaks.

Eile oli Tartu maakohtu Viljandi kohtumajas Rene Petersoni (39) kriminaalasja kohtuvaidlus. Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk palus Petersoni talle esitatud süüdistustes süüdi tunnistada ja mõista talle liitkaristusena 15aastane vangistus.

Süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Mati Senkel taotles kaitsealuse õigeksmõistmist, kuna tema hinnangul ei olnud Peterson tegusid toime pannes süüdiv. Eksperdid leidsid, et Peterson oli tulistamise ajal süüdiv.

Samas päris vaimselt terve Peterson ka olla ei saa, kuna oma haiguse tõttu on talle määratud keskmine puue. Aastal 2000 pöördus ta esimest korda tohtrite poole ja ütles, et tal on paeluss peas. Petersoni süüdistatakse tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, tapmiskatses ja mõrvas.