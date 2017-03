Küll sai aga Pertti kiita oma kokaoskuste eest, kuna tema valmistatud makaronid hakklihaga maitsesid Helenile hästi ka teisel päeval. Neiu sõnul on tal kiire ainevahetus, mistõttu peabki ta pidevalt sööma, kuid Pertti kahtlustas, et ehk on neiu juba rase. Eks tänapäeval käigi asjad kiiresti!

Pertti vapustas Helenit söögitegemisoskusega ka õhtul. Helen oli õnnelik romantilise õhtusöögi üle, kuid Pertti ei saanud aru, kust otsast on tegu romantikaga. “Paned viis küünalt põlema siis on romantika vä?” uuris ta.

(TV3)

Liisa ja Sten käisid kohtingul lasketiirus ning panid proovile oma relvakäsitsemisoskuse. Kuigi Liisa märki ei tabanudki, ehmatasid alguses püstolilasud neiut ikka korralikult. Arvatavasti nii suurt pauku polnud Liisa vist veel oma elus näinud.

Eraldi saadet oleks vaja aga lasketiiru instruktorile, kes vahvaid kalambuure viskas. “Võta sõrm päästikult ära ja värise edasi. Õhtul pole vaja välja minnagi,” sõnas ta. “Esimene kord on alati hirmus, nagu sa ise tead,” ütles ta kelmikal häälel Liisale.

(TV3)

Heleni ja Pertti vahel asjaks ei läinud, kuid seksist rääkis paarike juba väga avameelselt. Näiteks paljastas Helen, et tema arvates on meeste peamine eesmärk ikka naisi voodisse saada, seepärast ei saa neiu klubiski käia, kuna kõik ajavad kogu aeg külge!

“Ükskõik, kas oled puuetega või midagi, peaasi, et voodisse saaks,” kurtis Helen Perttile. “Ma tulin ka sellepärast saatesse, et sind voodisse saada siis?” uuris Pertti Heleni käest. “Ma ei tea kõik mehed mõtlevad ju nii, või ei? See on ju loogilne!” vastas ta.

Helen viis Pertti ka oma hobuse juurde, et vaadata, kuidas Pertti suurte loomadega hakkama saab. Eraldi vaatepilt oli aga neiu auto, mille kõrvaliste nagu prügimägi välja nägi. Pertti kurtis, et tegu on tavalise naisteautoga. Ei tea, milliste naiste autodega tema küll sõidab?

(TV3)

Hobusest Pertti midagi ei arvanud. “Otseselt hobuseid ei karda, aga kardan jalaga vastu tatti saada,” võttis noormees asja kokku ning uuris, et kas Helen ikka selle peale mõelnud on, palju hobusest vorsti saaks.

Romantiline Sten korraldas Liisale sellise õhtusöögi, mida Eesti naine tavaliselt välismaa filmist näeb. Saadud kingitused ja söögilauale laotatud roosiõied jätsid neiu aga külmaks ning kõht täis, suundus ta tagasi Facebooki tsättima.

(TV3)

Tänu Perttile tegi Helen läbi aga suure enesearengu ning mõistis nüüd, pärast 25. eluaastat, et enesele tuleb kindlaks jääda. Piljardimäng tüdrukule ei meeldinud. “See on nii igav, millal me koju saame?” uuris Helen, samal ajal pahandades, et tema ei ole piljardi mängimiseks piisavalt painduv. “Mismõttes sa ei paindu, see ei ole mingi jooga ju?!” oli Pertti vihane.

Õhtul koju minnes läks paarikesel jutt jälle seksi peale. Heleni arvates on näiteks normaalne kolm või kaks korda päevas seksida ning enne suhtesse astumist tuleb ikka seks ära proovida.”Muidu nutad patja!” jagas neiu õpetussõnu. Pertti arvates on ennast abielu jaoks hoidmine aga täiesti naeruväärne ning seksi tähtsust suhtes hindas noormees hindega 8.