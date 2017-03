Ansambel Trad.Attack! rõõmustas täna oma fänne uue looga "Säde" ja muusikavideoga, mis on esimene linnuke nende 19. mail ilmuvalt uuelt stuudioalbumilt "Kullakarva".

Video filmiti müstilises metsas ja see on valminud koostöös Martti Heldega, kes on olnud ka varasemate Trad.Attack!’i videote režissöör. "Trad.Attack!'i album „Kullakarva“ viib rännakule müstilisse Eesti loodusesse, traditsioonidesse, inimestesse ja uus energia kohtub vanade juurtega. “Säde” on esmane võimalus sellesse maailma piiluda," paljastab bändiliige Sandra Vabarna. Tõnu Tubli lisab: “Seal, kus poolused kohtuvad, lööb alati sädemeid ning just sellest meie esimene singel kõneleb."



Uue albumi lugudes peegelduvad kõik need seiklused, proovikivid, inimesed, emotsioonid ja mõtted, mis on Trad.Attack!’i viimase kahe aasta jooksulmõjutanud. "Meie uus album „Kullakarva“ on sündinud sümbioosina, milles bändiliikmed on läbi pideva koosolemise ja -tegemise rohkem kokku kasvanud ning läbi kiire tähelennu avanenud. Kõik see on meie loomingut ja selle vajalikkust me enda jaoks paremini mõtestanud ning oleme muutunud oluliselt enesekindlamaks ja -teadlikumaks. Nii ka meie muusika! Uue albumi loomisel on aga oluliseks võtmesõnaks aeg. On olnud aega lasta muusikal end kanda ja tegeleda nii eraldiseisvate lugude kui ka tervikuga,“ sõnab Jalmar Vabarna.