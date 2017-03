London on pärast terrorirünnakut üllatavalt vaikne, kuid kõik on ootusärevas seisundis. Paanikat ei ole, kuid on üksikud politseinikud, kes ligipääsu piiravate lintide taga askeldavad ning reporterid, kes uut infot ootavad. Arvatakse, et terroriakt pole sellega piirdunud ning juhtuda võib veel paljutki.

Londoni kesklinnast 30 km kauguselt oma teekonda alustades tuli paaril korral ette, et metroorong peatus ning öeldi, et mõnes peatuses välja ei saa. Jaamades on politseinikke tavapärasest rohkem: tavaliselt on metroojaamas üks-kaks politseinikku, praegu aga viis - kuus. Suurenenud on politseivalve ka Buckhinghami palee juures, kust saab aimu, et kuninganna on kodus.

Kohalikud ise paistavad esmapilgul rahulikud, kuid paljud on öelnud, et hirmutunne on hajunud. Langes ju viimati London terrorirünnaku ohvriks 2005. aastal, mil rünnati busse ja metroojaamu. Toona hukkus 56 inimest. Ometi on sellest tragöödiast möödas juba 11 aastat ning inimeste mälusoppides see enam nii eredalt ei sära.

Kui seni on London olnud elanike jaoks turvaline, siis praegu püsib vaikiv mõistmatus.