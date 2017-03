Terror Londoni südames ()

Õudus algas kelle 14.40 parlamendihoone juures Westminsteri sillal, mis on alati turistidest tulvil. Sinka-vonka sõitnud auto püüdis võimalikult palju inimesi alla ajada.

Terroristid ründavad alati ootamatult. Nii oli see ka eile Londonis. Rünnak oli samal päeval, kui Brüsselis mälestati aasta tagasi toimunud pommirünnakute ohvreid.

Esialgsetel andmetel jäi selle ligi 20 inimest kes viidi kõrval olevasse haiglasse. Neist kaks surid saadud vigastustesse. Mitu ohvrit on raskelt vigastatud. Auto alla jäid ka Prantsuse kooliõpilased.

Sillal puhkes tõeline paanika. Nii mõnigi hüppas eluga pääsemiseks Thamesi jõkke. Vähemalt üks veest välja toodud naine oli vigastatud.

Kurjategija sõitis pärast inimeste allaajamist vastu parlamendiaeda, väljus autost ja üritas tungida parlamenti.

Ta pussitas kuni 20 sentimeetri pikkuse noaga mitu korda politseinikku ja sai seejärel teiste korravalvurite laskudest pihta. Pealtnägijate sõnul tehti vähemalt neli lasku. Kurjategija sai BBC andmetel surma.

Kohalonud rääkisid, et ta oli habemega või asiaadi väljanägemisega. Nende sõnul tõsteti ta kanderaamile ja pandi kiirabiautosse. Hiljem kinnitas politsei et nii pussitatud politseinik kui ka kuuli kõhtu saanud kurjategija surid saadud haavadesse. Seega on koos terroristiga surnuid neli.

Peaminister oli rünnaku ajal parlamendis

Suurbritannia peaminister Theresa May oli rünnaku ajal parlamendis. Ihukaitsjad viisid ta sealt kiiresti autoga välja. Parlamendihoone suleti, nagu ka kõrval olev suur Westminsteri metroojaam.

Parlamendisaadikud lubati hoonest välja alles paar tundi pärast rünnakut. Esmalt viidi saadikud Westminster Abbey´sse, kus politsei neid küsitles.

Peatati ka lähedal olevad turismiatraktsioonid. Seetõttu jäid inimesed mõneks ajaks üle jõe 135 meetri kõrguse vaateratta London Eye kabiinidesse kinni. Samas said nad sealt sündmuste arengut ohutult jälgida.

Londonis toodi pärast terrorirünnakut tänavatele rohkem politseinikke, samuti tugevdati Buckinghami palee valvet. Politsei palus inimestel parlamendi ümbrust vältida.

Juhtunu hakati põhjalikult uurima. Politsei ootab, et rünnaku jäädvustanud loovutaksid tehtud fotod ja videod neile.

Scotland Yardi esindaja rõhutas, et toimunut hinnatakse terroriaktina, kui ei selgu just asjaolusid, mis seda eitavad.

Šotimaa parlament jättis seoses juhtunuga ära eilseks kavandatud hääletamise uue iseseisvumisreferendumi korraldamise asjus.