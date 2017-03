Eelmise nädala "Pealtnägijas" rääkis Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, et elab alates 1993. aastast perega Põltsamaal.

Samas soovib ta saada Tallinna linnapeaks. See tekitas küsimuse, kas praegune linnapea kohusetäitja täidab ikka kohalike valimiste kandideerimistingimusi ehk on sissekirjutuse järgi Tallinna elanik.

Omavalitsuse volikogu valimise seadus ütleb ju: "Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18aastaseks ja kelle püsiv elukoht on hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas."

Tegevlinnapea sõnul on tal sissekirjutus Tallinnas Pärnu maantee korteris, kuid ta ei ela seal.