"Mul oli vaja sooja, iroonilist, eneseiroonilist pilku. Tarkade vanemate meeste, hiljem tarkade vanameeste omavahelist suhtlemist ja suhestumist maailmaga, ning oma saatuse kandmist,“ meenutab stsenarist Teet Kallas, miks ta nimelt Lembit Ulfsakile mõeldud osa omal ajal seriaali "Õnne 13" sisse kirjutas.

"Paari seeriaga oli ta rollis sees,“ mäletab Kallas koostööd Ulfsakiga. "Linnapea Uku Palmi rolli kirjutamised olid helgeimad tunnid selle töö juures."

Kallase ja Ulfsaki teed ristusid muidugi ammu enne "Õnne"-seriaali.

"Lemps liikus koos Juss Viidinguga (Juhan Viiding - toim), keda ma tundsin, ja ma mäletan Lempsi uhket lauset nii 1960ndate teisest poolest, kui ta ütles Vabaduse väljakul, KuKu kandis kellelegi: "Hakka kah diletandiks nagu mina!“,“ räägib Kallas. "See oli mitmetähenduslik lause – diletant pole Ulfsak kunagi olnud, ta oli sügav proff, kes profinagi õppis rohkem, kui tal vaja oleks olnud. Ta oli nii maruandekas.

Aga Lemps kui inimene… ma ei jõua, ei suuda nii ruttu reageerida. Ühesõnaga – kuradi kahju on. Kuradi kahju, et nii see kell tiksub, ja kurjalt ja vaenulikult.“