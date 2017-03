"Meie seast on lahkunud Lembit Ulfsak – armastatud näitleja, lavastaja ja Eesti kultuuri suurkuju. Paljudele eeskujuks olnud Lembit Ulfsakut tunnustati veel Vabariigi aastapäeva paiku riikliku kultuuri elutööpreemiaga," kirjutab Eesti peaminister Jüri Ratas järelhüüdes Lembit Ulfsaku kohta.

"Lembit Ulfsak on ennast kinnistanud eestimaalaste mällu eelkõige oma suurepäraste filmirollidega. Tema osatäitmised on tuntud ja väärtustatud igas vanuses eestimaalaste seas. "Ukuaru", "Tulivesi", "Karikakramäng" on vaid mõned näited, mis kuuluvad vaieldamatult Eesti filmiklassikasse. Nooremad on alati hinnanud tema osatäitmisi filmides "Arabella, mereröövli tütar", "Röövlirahnu Martin" ning lastelavastuses "Mõmmi ja aabits"," meenutab Ratas.

"Alles elasime kaasa tema liigutavale rollile Oscarile kandideerinud linateoses "Mandariinid". Lembit Ulfsaku sügavmõtteline tegelaskuju väljendas heatahtlikku ja ehteestlaslikku ilmavaadet. Minu silmis oli ta mitmeski mõttes meie arhetüüp filmilinal. Minu siiras kaastunne kõigile Lembit Ulfsaku pereliikmetele, lähedastele, ametikaaslastele ning kõigile austajatele," sõnas Ratas.