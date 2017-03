Täna suri pärast rasket haigust 69aastasena näitleja ja lavastaja Lembit Ulfsak. Järelhüüde postitas oma ametlikule Facebooki lehele ka president Kersti Kaljulaid.

"Lahkunud on armastatud näitleja, vaikne Meister. Lembit Ulfsaki suurus oli tema mitmekülgsus, oskus kinkida rõõmu ning anda põhjust järele mõelda," sõnas Kaljulaid.

"Valmisolek on kõik, ütles Hamlet. Suurteks kaotusteks ei saa me kunagi päriselt valmis olla. Minu siiras kaastunne Lembit Ulfsaki lähedastele," kirjutas president.