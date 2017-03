"Ma teadsin, et ta on haige, kuid ma ikka lootsin, et ta pääseb," ütles kirjanik ja režisöör Mart Kivastik murtud häälel Lembit Ulfsaki surmast kuuldes.

"Ta oli meie ainus tõeline filminäitleja üldse," kostis ta. Kivastikul on hea meel, et Ulfsak jõudis "Mandariinidega" ka Oscarite gala ära näha. "Ta sai näitlejana üldse kõik ära tehtud, mis ta soovis.".

Kivastik meenutab, et tänu Ulfsakile jõudis ka tema pika mängufilmi tegemise juurde. Filmi "Üks mu sõber tegema asudes" mõtles Kivastik nimelt, et kui tal ei lubata seda teha, palub ta Ulfsakit või võimalust koos temaga seda teha. "Ulfsakit sellepärast, et tema on selline režissöör, kes oleks teinud just nii, nagu mina. Aga tema ei viitsinud ja mis mul muud üle jäi," on Kivastik rääkinud. Elu jooksul õnnestus meestel teha siiski paar ühist filmi.