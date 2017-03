2015 oli meie filmimaailma jaoks oluline aasta, sest esmakordselt kandideeris Eesti film Oscarile. Minul kui Õhtulehe esindajal avanes võimalus lennata Los Angelesse, et kajastada seda suurejoonelist üritust. See tähendas ka, et üsna palju õnnestus kokku puutuda täna meie hulgast lahkunud suurepärase näitleja Lembit Ulfsakiga.

Mäletan end Lembit Ulfsakilt küsimas, mis oli just "Mandariinide" trump, et nii kaugele jõuti ja kas see oli tema parim roll. Mulle kohutavalt imponeeris toona, ja imponeerib ka praegu, Lembit Ulfsaki vastus: "See ei olnud tavalisest keerulisem roll. See lihtsalt oli parem. See, mis paberi peal kirjas, oli parem, kui enamus asju, mida teinud olen.“