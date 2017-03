Briti parlamendihoone lähedal toimus täna pärastlõunal kaks rünnakut. Hoone ees pussitati politseinikku, veidi eemal Westminister'i sillal sõitis auto rahva sekka. Rünnaku epitsentrisse sattus ka Londonis elav eestlanna Greete, kes oli parajasti teel tööle.

"Kõndisin töö poole, mis on Victoria Streetil (parlamendihoone on selle tänava lõpus) ja jõudsin just parlamendihoone ette, kui kuulsin laske. Mis otseselt kohe mingit küsimust ei tekitanud, sest müra ja muud saginat on alati - seal on ju iga päev miljon turisti!). Siis järsku hakkasid kõik jooksma.

Midagi polnud näha, lihtsalt suur segadus. Aga parlamendihoone juures on politseinikke niikuinii nii palju, et sündmuspaik tehti mõne minutiga inimestest vabaks ja lähemalolnud inimesed kuulutasid kõigile juhtunut. Selgus, et valvureid oli maha lastud ja autoga sõitnud mees oli sillalt üle sõites inimesi peaaegu alla ajanud.

Ausalt öeldes inimesed otseselt väga paanikas ei tundunud olevat, kuna sagimist on selles piirkonnas kogu aeg nii palju. Tavaline vibe jätkub."