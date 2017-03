Suurbritannia parlamendihoone juures toimus täna tulistamine ja pussitamine, samuti sõitis buss Westminsteri sillal rahva sekka. Täna mälestas suur rahvahulk Brüsselis täpselt aasta tagasi kolmes koordineeritud pommiplahvatuses hukkunud inimesi.

Fotod tänaselt Brüsseli mälestusürituselt:

(AFP / Scanpix)

Mälestusteenistus Brüsselis 22. märts 2017. (AFP / Scanpix)

2016. aasta 22. märtsi hommikul toimus Brüsselis kolm koordineeritud pommiplahvatust. Brüsseli rünnakutes hukkus 32 tsiviilisikut ja kolm enesetaputerroristi, üle 300 inimese sai vigastada. Terrorirünnakute eest võttis vastutuse ühendus Islamiriik. Tegu oli suurima hukkunute arvuga terrorirünnakuga Belgia ajaloos.

Mitmed Briti väljaanded on täna kirjutanud, et kuupäevaline seos rünnakute vahel on ilmselge.