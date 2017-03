Eesti rahvastiku vananemine on muutnud tööandjate mõtteviisi – üha sagedamini mainitakse tööpakkumistes, et kandideerima on oodatud ka eakamad, tõdeb CV keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt.

Praegu tuleb väga harva ette kuulutusi, kus kandideerijatele on kehtestatud vanusepiirang. "Need tööandjad ilmselt ei ole kursis, et vanuseline diskrimineerimine ei ole lubatud. Tavaliselt teavitatakse meid sel juhul ja me võtame tööandjaga ühendust," kinnitab Auväärt.

Praegu on Eestis ligikaudu viiendik üle 65aastased, statistikaameti prognoosi järgi on aastaks 2050 neid juba neljandik.

"Tööandja peab paratamatult arvestama sellega, et olukord tööturul läheb rahvastiku vananemise, vähese sündimuse ja väljarände tõttu üha keerulisemaks," nendib kommunikatsioonijuht.