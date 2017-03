Täna kella viie ajal õhtul tuli politseile teade, et Tallinna lennujaama ees olevas parklas löödi inimest noaga. Politsei sõnul mees eluohtlikke vigastusi ei saanud.

Politsei-ja Piirivalveameti pressiesindaja Olja Kivistik selgitab, et praeguseks on teada, et rünnak toimus sõpruskonna vahelise tüli käigus. Ta selgitab, et kannatada sai ka teine mees, keda löödi rusikaga näkku.

Kivistiku sõnul meeste vigastused eluohtlikud pole, kuid mõlemad toimetati kontrolliks haiglasse.

Politsei võttis arvatava lööja vahi alla.