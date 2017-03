Koigi vallavanem Margo Hussar viibib praegu Londonis puhkusereisil. Paar tundi enne seda, kui auto sõitis Westministeri sillal rahva hulka, jalutas Hussar seal oma väikese pojaga.

Õhtulehega rääkides viibis Margo Hussar Londoni linnaliinibussis. Ta kirjeldas, et mida lähemale ühissõiduk kesklinnale jõuab, seda rohkem politsei- ja kiirabiautosid näha on. "Paanikat inimeste seas küll praegu pole. Linnapilt on rahulik."

Hussar hakkas Westministeri sillal ja Londoni parlamendi juures toimunud rünnakutest kuuldes muretsema ennekõike oma poja turvalisuse pärast. "Kuna poeg on kaasas siis värin tuli ikka sisse. Praegu sõidame hotelli poole, et kesklinna uudistama kindlasti ei lähe."

Hussar lendab tagasi Eestisse reedel. "Oma puhkuseplaane ma sellepärast tühistama ei hakka," sõnas ta.