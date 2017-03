E-hääletus tuleks Eesti valimistel kaotada, kuna põhiseaduses on kirjutatud, et valimised on ühetaolised ja salajased. Pole ju sätestatud, et valimised on kahetaolised ja läbipaistmatud. Ühetaoliste valimiste puhul on valimised kontrollitavad. E-hääled aga pole ülelugemiseks mõeldud. Nad on kontrollimatud.

Ka on e-hääletajad soositumas seisus, kui seda on sedeliga valijad. Nimelt saab inimene oma otsust tühistada ja teha uue valiku. Kas pole jabur, kui inimene hääletab isegi paarsada korda, oma eelnevaid valikuid tühistades. Mis signaali anname sellega ühiskonnale? Kui sedeliga valija käituks samamoodi nagu see e-hääletaja, siis suure tõenäosusega kutsutaks talle valimisjaoskonda politsei. Ka saab e- hääletaja hääletada ööpäevaringselt, sedelit saab valimiskasti lasta aga kindla kellaajani.

Samas ei saa me tõestada e- hääletusel ka seda, et id-kaardi omanik ikka hääletas. Tuleb ju sedeliga valijal minna hääletuskabiini üksinda, kus valimiskomisjon on tema isiku enne tuvastanud.