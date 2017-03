Euroopa Liidu ümberjagamisprogrammi käigus Leetu toodud põgenikud ei taha seal sugugi püsida.

Leedu kohustus 2017. aasta septembriks vastu võtma 1105 põgenikku. Saabunud 262 pagulasest on aga juba 180 teistesse riikidesse läinud, vahendab agentuur LETA.

On tähelepanuväärne on, et 2015. aasta detsembris Leetu tulnud esimeselt neljaliikmeliselt iraaklaste perekonnalt võeti äsja elamisluba ära, sest nad pühkisid juba üle kuue kuu tagasi Leedu tolmu jalgadelt ja elavad praegu Rootsis, ütles migratsiooniameti juht Evelina Gudzinskaite. Migratsiooniamet ei tea, millega perekond Rootsis tegeleb.