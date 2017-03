70-aastane Mohammad Mohiedine Anis, keda linna peal tuntakse ka hüüdnimega Abu Omar, elab oma pommirünnakutest räsitud kodus Aleppos. Tal on muljetavaldav kogu 1950ndate Ameerika autosid, mis nii mõnegi autofänni kadedaks teeks.

PBS kirjutab, et Abu Omar sai osa oma kollektsioonist päranduseks oma jõukalt isalt. Kaunite masinate hulgas on 1949. aasta Hudson Commodore ja erkkollane 1958. aasta Chevrolet Apache pikap. Abu Omari teine suur armastus on muusika – eelistuseks samuti 50ndate periood, mida ta kuulab oma grammofonist, ise samal ajal piipu popsutades.

Kuid Abu Omari lugu ei ole kahjuks vaid lugu sümpaatsest vanahärrast, kes autosid putitab ja piipu tõmmates muusikat naudib. Tema uhkest kollektsioonist on järel vaid varemed. Kunagi perfektses korras olnud uunikumid on pommirahe all lõhutud, kuuliauke täis ja tolmuga kaetud. Tolm ja kivitükid, mis autosid kahjustasid, on suuresti langenud Abu Omari enda kodumaja küljest, mille terve ülemine korrus on rünnakute tagajärjel hävinenud.

Mehe lohutuseks on tema vana grammofon, mis ei vaja töötamiseks elektrit. "Ma suudaks nullist alustada," räägib ta. "Ma olen valmis oma kodu, oma tehase ja oma autod uuesti üles ehitama. Miski ei murra mind ega hoia mind tagasi ega sunni mind alla andma. Oma tuju tuleb üleval hoida, mis iganes ka ei juhtuks." Vanahärral on kindel veendumus kunagi oma elu taas üles ehitada. Kui see päev tuleb.