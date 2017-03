"Meie eesmärk oli tuua sellele teemale avalikku tähelepanu läbi huumoriprisma," rääkis Madison. "Rõhutame, et on rahvusvaheline veejoomise päev. Vee joomine on väga vajalik ja kasulik, aga et näidata ka irooniliselt suhtumist eelnõusse. Ehk siis peaksime hoopis veejoomise kohustuslikuks muutma, kui tahame alkoholismiga võidelda," sõnas ta.

"See mõte tuli meil paar nädalat tagasi, kuna oli teada, et saali tuleb uuesti arutlusele alkoholiseaduse eelnõu ehk siis – nagu meie teda nimetame – Ossinovski eelnõu, mille tõttu kannatavad maapiirkondade kauplused. Nad konkreetselt sõltuvad sellest eelnõust," selgitas EKRE liige Jaak Madison.

Enne kell 13 alanud infotunni algust panid ekrelased riigikogu suures saalis kõikide saadikute laudadele Jevgeni-nimelise veepudeli. Ent riigikogulased ei jõudnudki üllatusest osa saada. "Siis tormas uksest sisse ärritunud Maria Alajõe ja käskis saalitöötajatel need kokku korjata. Üks minut oli infotunni alguseni jäänud, kui ta, näost punane, neid seal koos abilistega kokku korjas."

Infotunni alguses selgitas istungi juhataja Enn Eesmaa, et toiduaineid ja muud taarat ei tohiks saali siiski tuua.

Istungi alguses esitas ekrelane Mart Helme Eesmaale küsimuse: "Panime lugupeetud töö- ja tervishoiuministri toetuseks, tema n-ö alkoholismivastase võitluse toetuseks kõigile rahvasaadikutele laua peale pudeli Jevgeni vett. See kuulutati toiduaineks ja võeti ära. Mul on nüüd küsimus: kas ka need kompvekid, mida meil väga paljud siin sahtlites hoiavad, on selle püha saali pühaduse rüvetamine ja me ei tohiks neid tulevikus enam kasutada?"

Eesmaa juhtis vastuses tähelepanu, et riigikogulaste laudadele ebavajalikku ei kuhjata. "Teie laudadele ei tooda isegi seaduseelnõusid ega parandusettepanekuid, tuuakse ainult päevakorrad, rääkimata küpsistest, jäätistest või teistest sellistest toredatest asjadest. Ma olen nõus, teinegi kord, see meie elu ajab jooma, miks mitte teie toodud vett. Vanema kolleegina annan ma teile sõbralikult nõu: kasutage ära selle saali väliseid võimalusi – fraktsioonis, koridoris, enne taksosse istumist. Ma arvan, et korralik keelekaste kulub ikka pika päeva jooksul ära," vastas Eesmaa.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme viitas seepeale, et varem on riigikogus jagatud isegi jogurtit ning ka kõnepuldis ja ministrite laual on veepudelid. "Tegelikult oli see tõesti sõbralik žest, mida ei peaks nii ahastamapanevalt lahendama," arvas Helme.