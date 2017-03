Hiljuti kontrollis Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjon, kas Tallinna linnakantselei avalike suhete eelarve vahendite kasutamine on otstarbekas ja seaduslik. Revisjonikomisjoni aktist selgus, et juriidiliselt on kõik korras, kuid otstarbekuses tekkis kahtluseid. Näiteks reklaamikulude järsk kasv enne valimisi ja mõttetult suured summad, mida kulutatakse ajalehtede Pealinn ja Stolitsa levitamisele väljaspoole Tallinna. Tekkis ka küsimus miks revisjonikomisjon ei kontrollinud Tallinna maksumaksjate raha kasutamise otstarbekust Keskerakonna propaganda eesmärgil Pervõi Baltiiski kanalis (PBK)? Kirjutasin ka oma raamatus sellest, et Venemaa telekanali kohaliku kloonina on PBK nii Kremli kui ka Keskerakonna propaganda hääletoru. Tallinna kantselei rahastab osaliselt või vähemalt doteerib PBK tegevust.

Keskerakondlik Tallinna võim maksab PBK-le saate „Nasha stolitsa“ („Meie pealinn“) tootmise eest. Originaalsüžeesid selles saates praktiliselt ei ole. Reportaaže näidatakse nädala jooksul PBK uudisteprogrammis „Novosti Estonii“ („Eesti uudised“). See tähendab, et Tallinna linnakantselei finantseerib (vähemalt suurel määral) niinimetatud uudiste tootmist PBKs ja saade „Nasha stolitsa“ on lihtsalt sutisukate.

Tallinna eelarvest rahastatakse ka saadet „Russkii vopros“ („Vene küsimus“). Varem oli saatejuhiks ajalehe Stolitsa peatoimetaja Aleksandr Tšaplõgin, kes avalikult jagab oma Facebooki kontol Kremli propaganda postulaate. PBK saates „Russkii vopros“ esinevad peamiselt Keskerakonna liikmed ja „eksperdid“, kes samuti ei varja oma keskerakondlikku ja paljudel juhtudel Kremli-meelseid vaateid ja meeleolusid. Kõik see on suurepärane näide, kuidas Tallinna ja see tähendab Eesti maksumaksjate raha eest teeb üks erakond endale propagandat. Rääkimata sellest, et PBK saadetes on tihti kuulda, pehmelt öeldes, Eesti-vastaseid teese, mis on selgelt vastuolus Eesti välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitikaga.