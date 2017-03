Suurbritannia on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on rohkem kui 800 kaitseväelasega soomusüksus, mille relvastuses on tankid Challenger 2, jalaväe lahingumasinad Warrior, liikursuurtükid AS90 ja soomukid.

Prantsusmaa on teatanud, et nende panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega üksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB.

Saabunud tehnika transporditakse Paldiskist 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakusse. Kokku on ühes tehnikakonvois kuni 20 sõidukit, konvoi liikumiskiirus on mitte suurem kui 70 kilomeetrit tunnis.