Kas keegi tõsimeeli usub, et kuigi nii Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Belgias, Saksamaal, Prantsusmaal kui ka teistes Euroopa riikides on moslemiimmigratsiooniga kaasnenud väga tõsised probleemid, sealhulgas kohalikus kultuuriruumis üliharuldased rasked naistevastased kuriteod, siis Eestis neid tõhusama taustakontrolli korral ei esineks?

Just selles vaimus kinnitasid poliitikud mõne aasta eest suurema immigratsioonilaine Euroopasse jõudes, et kuigi teistes riikides on moslemiimmigratsiooni ohjeldamisel tehtud vigu, kavatsetakse Eestis neist õppida ja neid vältida. Niisugune lihtsameelne hoiak näitab, et nõnda arvajatel kas puudub probleemi tõsidusest adekvaatne arusaam või ei soovita probleemi tunnistada.

Probleem ei ole vaid taustakontrolli ebatõhususes. Probleem on selles, et islamimaailmas on ühiskondlik elu korraldatud sootuks teiste reeglite kohaselt kui Euroopas ning suur osa moslemitaustaga immigrantidest ei kavatse mitte kunagi moraalselt alaväärseks peetavaid kohaliku kultuuriruumi põhimõtteid omaks võtta. Muu hulgas tähendab see, et naisi ei kavatseta kunagi hakata kohtlema nii, nagu oleks neil meestega võrdne väärikus.

Aitame kristlasi, ennekõike naisi ja lapsi

Kui soovime tegelikult vältida moslemiimmigratsiooniga kaasnevaid probleeme, siis tuleb loobuda illusioonidest ja vältida moslemite sisserännet. Eesti ei pea olema ülejäänud maailma suhtes silmad ja südame sulgenud väikeriik, kellele teiste mured ei lähe korda. Ent samuti ei pea me loobuma mõistuslikust äratundmisest, keda oleme valmis aitama ja millistel tingimustel – seda enam, et abivajajaid on nii või teisiti mõõtmatult rohkem kui neid, keda suudame aidata.

Kui tahame vältida neid väga tõsiseid ühiskondlikke probleeme, millega paljud Euroopa riigid on praegu kohutavalt hädas, siis selleks on lihtsaid mooduseid. Näiteks otsustada, et Eesti võtab vastu vaid kristlastest pagulasi – päris pagulasi – ning ennekõike naisi ja lapsi. Nii aitaksime neid, kes seda kõige rohkem vajavad, vältides samal ajal seda reha, mille otsas trampimisega on vana Euroopa riigid oma pea ammu veriseks tagunud.