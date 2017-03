Prokurör nõuab lasteporno valmistamises süüdistatavale kirjanik Kaur Kenderile 4000 euro suurust rahalist karistust. Kuna Kenderit pole varem kohtulikult karistatud, siis palub prokurör piirduda rahalise karistusega. „Ärge kunagi enam midagi kirjutage eesti keeles,“ ütles Kender ajakirjanikele pärast eilset istungit.

Ehk võtab nii mõnigi sulesepp nüüd mõistuse pähe ning kirjutab partei ja valitsuse määratud süžee järgi. Samas ei saa tubli Pavlik Morozovina viitamata jätta, et kahjuks on lastepornot Maarjamaal veel küll ja enamgi. Näituseks seisab Tartu Kesklinna kõige käidavamal kohal Ülo Õuna pronksskulptuur „Isa ja poeg“, mis kujutab elusuuruses alasti meest ja üleelusuuruses last. Varalahkunud skulptorit saab kohtu alla anda vaid postuumselt, kuid ilmselgelt on visuaalne lasteporno taunitavam kui paljalt sõnad.

Eristada tuleks siinkohal aga Kenderi pornograafilisi sõnu ja raamatu „Siil Priidik tahab uut perekonda“ kahe isa õpetlikku sisu. Kahe isaga vasika vanemad on loomad ja ikkagi täiskasvanud pullid, mitte alaealised vasikad.

Äsja käisid naisühenduste ümarlaud ja varjupaikade liit välja ettepaneku, et seksuaalne ahistamine oleks sätestatud eraldi süüteona. Kas jõulutaat siis alaealist oma põlvel enam hüpitada julgeks?