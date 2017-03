„Me saime erakorralise kohtlemise osaliseks,“ kirjeldas juhtunut aktsiooni algataja EKRA fraktsiooni esimees Martin Helme. „Riigikogu kantselei direktor Marina Alajõe andis istungit juhatanud Enn Eesmaale käsu asi lõpetada ja mul tekkiski küsimus, et kes kelle ülemus üldse on ja kes siin käske jagab.“

„Kolleegid teistest erakondadest suhtusid toimuvasse hea huumoriga,“ pajatas Helme. „Nad olid väheke nõutud, sest varasemalt on suupärast jagatud küll. Näiteks sotsiaaldemokraadid jagasid kunagi jogurtit ja see ei seganud mitte kedagi.“

Helme sõnul suhtus istungit juhatanud Riigikogu aseesimees Enn Eesmaa aktsiooni algusse väga rahulikult, küsis mis teoksil ja ei kostnud midagi. Kuid istungit avades ütles Eesmaa: „Täna on rahvusvaheline veepäev. Veest pidavat tulema selle sajandi üks kõige suuremaid probleeme. Meil tekkis väike konfuus seoses veepudelitega, mis ilmusid meie laudadele, kuid me otsustasime nad ära korjata, sest toiduaineid ja mingit taarat me sellesse saali, mida me kõik peame pühaks, ei too.“

Mõnele oma küsimusele sai Helme vastuse alles jupp aega hiljem, mil Eesmaa põhjendas pudelite ärakorjamist väljakujunenud tavaga ja soovitas keelekastmiseks kasutada väljaspool istungite saali olevaid võimalusi. Sahtlites peituvad kompvekid on aga Eesmaa sõnul mõeldud manustamiseks enne ja pärast istungi algust.

Küsimusest, miks pudelid korjati ära vaid Riigikogu liikmete laudadelt, kuid jäi alles valitsuse liikmete laudadel, libises Eesmaa sujuvalt üle. Kogu arutelu võttis talle omasel moel kokku Jürgen Ligi: „Palun ärge laske seda läbu siia saali ja palun ärge laske ka läbu siia mikrofonidesse! Võiks selle teema lõpetada.“

Helme ei pidanud aktsiooni läbikukkunuks, sest asja iva jõudis ikka kohale: Ossinovski veetav alkoholiaktsiiside tõus jätab riigikassa ilma kodanike napsurahast ning Läti piiri lähistel asuvad väikepoed panevad uksed kinni.