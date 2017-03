PALJU ÕNNE! Tšellist Pärt Tarvas on kihlatud!

Öeldakse ju, et kevad on armumise aeg. Seda näitab ilmekalt ka asjaolu, et keelpillikvartett C-Jami tšellist Pärt Tarvas naudib värsket armastust ja on lausa kihlatudki.

Kihlusest on Pärt veebruari alguses teada andnud oma Facebooki kontol. Pikemalt mees aga rõõmusündmusel peatuda ei soovi.

(Kuvatõmmis)

Möödunud aasta novembris lahutas Tarvas kaks aastat kestnud abielu Iviga, kellega ta kohtus C-Jami kontserdil. Ivi ja Pärt pandi paari 2014. aasta 25. oktoobril Laitse graniitvillas. Paar oli selleks ajaks olnud koos seitse kuud. Muide, nad ka kohtusid graniitvillas. „Tundus, et kõik on õige ja hästi, mis siis ikka selle asjaga oodata,“ rääkis Tarvas Õhtulehele pärast pulmi.

Paarikümne lähema sõbra-tuttava seltsis peetud pulmapeol taastasid Ivi ja Pärt mõnes mõttes oma tutvumisõhtu. „Abiellusime täpselt samas kohas, kus tutvusime, meie pulmalaud ja kõik oli pandud samadesse kohtadesse, kus nad sel õhtul olid. Meie istusime samas kohas ning meie vastas istusid täpselt samad inimesed,“ seletas mees ja tunnistas, et kuigi ta on harjunud esinema, võttis altari ette minek põlve värisema küll.

Mullu novembris hõiskas mees aga Facebookis: „Hip-hip-hurraa! Olen vaba! Kujutage ­ette – vaba!“. Seepeale hakkasid inimesed kommentaarides uurima, kas C-Jam on laiali läinud või sai Tarvasel pangalaen otsa, mispeale mees teatas, et hoopis lahutatud sai. Nii mõnigi soovitas mehele hakata kasutama kohtingurakendust Tinder, et mitte päris üksikuks jääda. Tarvas ütles siis Õhtulehele, et ei tahaks juhtunust pikemalt rääkida, sest tegu olla päris inetu looga.