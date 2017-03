Pornosite on paljastanud naiste poolt kõige ihaldatumad kehatüübid, mis võivad tulla suure üllatusena, sest trimmis kõhulihased ei olegi kõige olulisemad, vahendab The Sun.

Et saada teada, millise kehaga mees naisele meeldib, tuleb uurida tema pornomaitset.

Lisaks selgus, et peenise suurus ikkagi on oluline. Nii otsivad naised pornolehtedelt ikka suure meheauga isendeid.

Evolutsioonipsühholoog Nigel Barber rääkis The Daily Staris, et naised eelistavad mehi, kes on füüsiliselt heas vormis ja neist vähemasti 13 sentimeetrit pikemad. Samuti olla suur kõht ja kiilaspäisus ebameeldiv.

Et suhe jääks kestma, siis peaks mees naiste arvates olema ka lahke.