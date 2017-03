"Seksi ja linna" täht Cynthia Nixon tunnistab, et armus naisesse täiesti ootamatult - ta polnud enne ühegi suguõega kurameerinud ega isegi mitte suudelnud.

Nixon põhjustas skandaali, hüljates USA pedagoogikategelase Christine Marinoni pärast oma abikaasa Danny Mozese, kellele ta oli sünnitanud kaks last.

Nüüd kasvatavad tema ja Christine ka ühist poega Maxi (6).

"Kui me hakkasime käima, ootas Christine kogu aeg, et löön põnnama, et hakkan paanitsema, mida see (suhe naisega) mu karjäärile või mulle endale tähendab, just nagu poleks ma lihtsalt märganudki, et ta on naine," rääkis 50aastane Nixon FemaleFirsti teatel.

Christine'i kahtlused hajusid alles siis, kui Cynthia teda oma emale tutvustas. Paar abiellus 2012. aastal pärast kaheksat ühist aastat.