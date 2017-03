Tänaval kohtuvad kaks meest.

"Küll teil on ilus koer!" kiidab üks. "On ta ka tark?"

"Tark on tema kohta veel vähe öeldud," vastab teine. "Kui ma temaga eile välja läksin, jäin äkki seisma ja ütlesin talle: "Šarik,

me unustasime midagi!" Ja mis te arvate, mida ta tegi?"

"Jooksis koju ja tõi selle ära, mille te maha unustasite."

"Ei, ta istus maha, kratsis kõrvatagust ja mõtles, mis see küll olla võiks!"