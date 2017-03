India tegutseb arst, kes aitab tüdruklastel ilmale tulla ilma, et nende vanematelt vähimatki tasu nõutaks. Arst loodab nimelt, et tema tegevuse tõttu jäetakse nii mõnigi tüdruk ellu.

Poisslaste eelistamine tüdrukutele on viinud Indias aborditaseme äärmiselt kõrgele, vahendab The Independent. 1000 poisi kohta sünnib 918 tüdrukut.

Statistika pärineb Ganesh Rakhilt, arstilt, kel on Pune linnas oma haigla. Ta sõnas meediale, et tihti oodatakse poisi sündi häbenemata. "Nad tähistavad ja toovad maiustusi kui sünnib poiss," kõneles Rakhit. "Kuid kui sünnib tüdruk, kaovad sugulased, ema nutab, pered küsivad allahindlust. Nad on täiesti löödud."

Sellest lähtuvalt käivitas 41aastane tohter 2012. aastal kampaania päästmaks tüdrukuid. Kui tema haiglas sünnib tüdruk, tühistab Rakhil kõik arved ning seisab hea selle eest, et vastsündinu saab haiglaõdede abiga tervitatud tordi ja lauludega.

Seni on lahke südamega arsti haiglas nõnda sündinud 500 beebit.