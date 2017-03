Igal õhtul tuli neil panna kirja, et kas täna seksiti või mitte. Samuti tuli märkida, kui rahulolevad nad oma sekselu ja suhtega on. Kirjutada tuli igal õhtul - hoolimata sellest, kas paarike seksis või mitte.

Enamasti seksiti kahe nädala jooksul neli korda.

Pole üllatav, et seksi hõlmanud päevadel oldi rahulolevad. Kuid põnevam on hoopis see, et paarikesed märkisid end rahulolevaks veel ka kaks päeva pärast seksi.