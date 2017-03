Vahel juhtub elus asju, mida kuidagi ennustada ei oska, näiteks kui ilmakuulus staar Robbie Williams teatab, et tahaks Eurovisionil olla kodumaa Suurbritannia asemel hoopis Venemaa esindaja.

Venemaa uudistesaidile L!fe antud intervjuus teatas Williams, et mulluse esindaja Sergey Lazarevi esinemine jättis talle üsna sügava mulje.

"Mulle meeldib Eurovision. Seal on kõik värviline, grandioosne sõu. Mulle meeldiks Eurovisionil Venemaad esindada. Come on, Venemaa, me võiks võita!" rääkis Williams.

Mullu jäi Venemaa esindaja Lazarev finaalis kolmandale kohale. Tänavu peab aga Venemaa maadlema Ukraina ametivõimudega, kui mullune võitjariik on juba ette valmistanud dokumendi, mille kohaselt ei tohi Venemaa esindaja Julia Samoylova üldse võistlusest osa võtta.