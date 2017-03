Üle 350 naise kinnitasid USA toidu- ja ravimiametile, et neil on diagnoositud haruldane ja ravimatu kasvaja. Üheksa naist on seetõttu surnud.

Juba varem on teada, et ilukirurgias rindade suurendamiseks kasutatavad silikoonproteesid suurendavad lümfisüsteemi vähki – anaplastilisse suurerakulisse lümfoomi – haigestumise tõenäosust. Metro vahendab, et Maailma Terviseorganisatsioon viitas sellele esimesena juba kuus aastat tagasi.

Eelmisel aastal leiti sellele kinnitus ka Prantsusmaal, kus kästi tootjatel parandada ja hinnata implantaatide kvaliteeti ja olla valmis selleks, et silikoonimplantaadid võidakse keelustada.

Enamusel juhtudel on vähki haigestunutel eemaldatud implantaadid ja nende ümber tekkinud sidekoeline kapsel, osad on saanud ka kemoteraapiat ja kiiritusravi.

Hetkel on Ameerika Ühendriikide toidu- ja terviseameti käsutuses info, et vähemalt üheksa naist on just implantaatide tõttu saadud vähki surnud. Lisaks on ametil teada veel 359 lümfoomijuhtu, kus haigestunud on sel moel rindu suurendanud naised.