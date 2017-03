Uusi filme tehakse pidevalt, ent eestlaste mällu on jäänud filmiklassikasse kuuluvad "Siin me oleme", "Kevade" ning "Mehed ei nuta", mille dialooge ja ütlemisi tsiteeritakse siiani.

"Me oleme Tallinnast, me maksame!"

"Miks küll peab oma elu nii keeruliseks elama?"

"Tšutšufrei!"

"Siin me oleme" (Enn Putnik / ERR)

"Kust sa, lilleke, siia said?"

"Ma, ma tahan nutta! ... Nuta, nuta pojakene ... Ei saa, patja pole ..."

"Misasja sa lärmad? Vaata, nemad panevad sinu laulu sisse ja sealt sina enam välja ei saa!"

"Ikkagi inimene!"

"John, lase vesi välja… Autol, loll."

"Inimeses peab köik kaunis olema."

"VIIMNE RELIIKVIA"



"Matsid jäävad matsideks!"

"Kes lasi tõde jälle sedapidi paista!"

"Viimne reliikvia" (Tallinnfilm)

"Minu laegas, minu kübar, minu mõõk, minu pruut ootab mind!"

"Tegelikult olen mina Liivimaa parim ratsutaja."

"Ma söön oma mütsi ära, kui üks neist pole naine."

"Mitu korda ma pean ühte ja sama meest tapma?"

"Meil lobisemise eest palka ei maksta."

"VEREKIVI"

"Seakari, mitte Tallinna raad!"

"MEHED EI NUTA"



"Ma ei saa kindlat töökohta vastu võtta, sest ma olen väga andekas. Mind võidakse edutada ja ... see tähendaks uut närvipinget, suurt koormust, unetuid öid."

"Tea, kas maksab merele minna, sellise tormiga?" - "Kus see torm Teil on?" - "Aga kui tuleb?" - "Siis upume ära!" - "Teie ka upute?" - "Upun küll!"

"Kurat, ma olen endast nii välja viidud, et teeks 250 grammi konjakit!"

"Ma nõuan viivitamatult ... Ma nõuan viivitamatult, et see loom ... et see loom pandaks lühema keti otsa."

"Ma ütlesin teile, professor, siin te juba olite."

"Mina olen täiesti terve mees ja tahan seda kõike saada!"

"Muide, suudeldes daami kätt, ei tõsteta mitte kätt, vaid langetatakse pea."

Pika nimekirja haiguste loetelu peale ütleb Pärn: "... teil peab ikka raudne tervis olema" Abel: " ... kuidas, palun?!" Pärn: "... no et te sellele kõigele vastu peate!"

"Doktor... saatke palun kanderaam, professor sai värske õhu mürgituse!"

"Doktor, siin on midagi korrast ära.Selle koha peal peaks olema muskel."

"KEVADE"

"Valu punanahkadele!"

"Raha ka hästi ei tahaks anda, õieti põlegi teist."

"Kevade" (Arnold Moskalik / ERR arhiiv)

"Õige titeke, või tema tahab kodu!"

"Mis kinni ei jää, saab kinni löödud!"

"Oh sa Juudas... Köstril mokk lõhki nagu jänesel, mul muhk peas nagu sarv."

"Oleks ma teadnud, et sa tuled, ma oleks kodust ära läinud."

"Edasi, Kentucky poisid!"

"WREMJA"

"Sae pekki!"

"Normaalne!"

"NOOR PENSIONÄR"



"Kus te kadusite, seltsimees emalendur?"

"Maarika, otsi omale uus ema."

"VALLATUD KURVID"



"Miks nad nii hirmsasti kihutavad?" - "Esimene saab ju auhinna." - "Selge, materiaalne huvi. Aga need teised?"

"SUVI"

"Kuda sa väljaspool kodu nii saamatu oled?"

"KESKEA RÕÕMUD"



"Sa liiguta kõigepealt 8 tundi labidat, siis loe! Muidu kõigil kõrgem haridus, kõik peksavad keelt, aga tööd ei viitsi keegi teha."

"NUKITSAMEES"

"Nukitsamees" (Tallinnfilm / Filmiahiiv)

"Üks on loll ja teine laisk ja mina pean üksi rabama."

"PÕRGUPÕHJA UUS VANAPAGAN"



"Ei mäleta! Eit mäletas, aga eit suri ära. Sellepärast surigi, et mäletas!"

"JAN UUSPÕLD LÄHEB TARTUSSE"



"Kas sa, mees, tead, mitu kilomeetrit m....i ma olen pidanud imema?"

"PÜHA SUSANNA EHK MEISTRITE KOOL"

"Kuhu te lähete?" - "Põrgu." - "Aga võtke mind ka kaasa!"

"LAMMAS ALL PAREMAS NURGAS"

"Näita lollile näpuga kuud, tema vaatab ikka näppu."

"METSKANNIKESED"

"Surnud eestlane on õnnelik eestlane."

"INIMESED SÕDURISINELIS"

"Ära mõnita naist, kellega sa maganud ei ole!"