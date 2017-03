Mariah Carey teatas Twitteris oma 17,6 miljonile fännile, et tema jõuluhitist “All I Want For Christmas” vändatakse animafilm. BBC Newsi teatel esilinastub see jõulude paiku ning kannab pealkirja “All I Want”.

Mariah on filmi produtsent ja jutustaja. 1994. aastal avaldatud laulu on müüdud üle 14 miljoni eksemplari. Veel mullu oli see striimituim jõulusingel.

“Olen väga põnevil, et saan selle laulu loo uute perepõlvkondadeni tuua.” Süžee on sama mis Mariah’ raamatul “All I Want for Christmas is You”: väike Mariah näeb loomapoes Princessi-nimelist kutsikat ja mõistab äkki, mida ta jõuluks tahab. Ent ta peab tõestama, et suudab kutsika eest hoolitseda, sest ta on Jacki-nimelist koera halvasti koheldud.