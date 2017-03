Viimane asetati aga liiga madalale ja see on vajunud läbi tema tupeseina.

Uriinipidamatuse tõttu operatsioonil käinud Brightoni naine on suures mures, sest väidetavalt ei saa ta enam oma kallimaga seksida. Probleem selles, et naise tupp lihtsalt hammustab mehe peenist...

Ta tunnistab, et pärast koges ta kaks aastat head seksi, kuid siis asjalood muutusid.

"Tundus, et mulle oleks justkui hambad tupe sisse kasvanud. Partneri peenis oli punane ja verine. Linadele jäi meist suur punane vereplekk," kirjeldab naine, kuidas ta kallim naist ja seksi suisa kartma hakkas.

Naine oli kindel, et kogu see jama ja häda oli arstide süü, kuid tohtrid kinnitasid, et kõik on hästi.

Paar hakkas seksi vältima ja kuus kuud hiljem nende suhe purunes.

Naine ei tahtnud enam süüa ega vastassooga suhelda, sest ta enesekindlus oli maatasa tehtud ja ta kartis, et võib veel mõne mehe peenise ära veristada.

2015. aastal hakkas ta tupest eralduma rohelist ja ebameeldiva lõhnaga ollust, misjärel võrk kiirelt eemaldati.

Selgus, et võrk oli läbi tupeseina tunginud ja põhjustanud ohtliku põletiku.

Lõpuks kinnitasid tohtrid, et esimesel operatsioonil oli võrk asetatud liiga madalale ja nii sai see mehe peenisele haiget teha.

Nende komplikatsioonide pärast on naise tupp tuim ja tundetu, mistõttu kardab ta, et peabki juba 50-aastaselt leppima, et elab terve ülejäänud elu tsölibaadis.

Nüüd võitleb Theresa selle eest, et seda ravimeetodit Inglismaal enam ei kasutataks.

"Mulle öeldi, et see on lihtne protseduur, mis vabastab mu uriinipidamatusest ja annab voodis enesekindluse tagasi, aga see rikkus mu elu ära," ütleb Bartram.