Tänavuse Positivuse festivali üks peaesinejatest peaks olema briti staar Ellie Goulding, ent fännide arvates tuleks tema esinemine tühistada.

Kuna fännid pole nõus, et Goulding on kolmandat korda järjest n-ö festivali müüginumber, koostati internetis petitsioon. "See peaks olema indie-festival, kus peaks kõike juhtuma peale popmuusika pa*a. Ja muide, Positivuse festival võiks rohkem raha kulutada andekamatele artistidele kui Goulding," seisab petitsiooni selgituses.

"Ellie vastu pole meil midagi, ent me ei hakka teda iial nii armastama kui teie," lisatakse ilmselge vihjena staari loole "Love Me Like You Do".

Praeguse seisuga on petitsioonile allkirja andnud 491 toetajat.