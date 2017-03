Soomaa rahvuspargi serval asuv Tori Siidritalu on teist aastat aktiivselt turul tegutsev ettevõte, mis toodab käsitööna kvaliteetset šampanjameetodil valminud siidrit. Ja see siider sobib juua ka külma ilmaga. Tegemist on ideaalse kaaslasega pidulikel puhkudel, kinkimiseks sõbrale või kaugele külalisele.

Tori Siidritalu toodangu kvaliteedist annab tunnistust ka 2016. aastal Eesti parima mahetoote auhinna võitmine.

Meie siidrite kvaliteedi saladus peitub ajas ja kannatlikkuses. Me ei ole suurele mahule orienteeritud ettevõte, vaid tahame suurepärasest Eesti õunast esile tuua tema parimad omadused. Selleks on aga vaja aega ja kannatlikkust. Vaid pikaajaline aeglane kääritamine ja hilisem kuudepikkune laagerdusprotsess võimaldavad välja tuua väärisõunte tõelise kvaliteedi.

Et oma silmaga näha, kuidas valmib kvaliteetne Eesti käsitöösiider, ei ole vaja palju teha. Meile on võimalik külla tulla, tutvuda saab põhjamise viinamarjakasvatusega, tootmisega ja kostitame küünikohvikus. Ootame külalisi alates maikuust. Täpsem info ja broneerimine on meie uuenduskuuri läbinud kodulehel.

Meie toodang on müügil Eesti parimates kohvikutes ja restoranides ning kauplustes nagu Stockmann, Tallinna ja Tartu Kaubamaja, e-Drinks alkopoed üle Eesti, SIP käsitöö õlle- ja Veinipoed, Carpe Vinum vinoteekides jne.

Nüüd on võimalik meie siidreid tellida ka otse meie kodulehelt.

Soovime kõigile mõnusaid hetki ja kvaliteetaega koos kvaliteetjoogiga otse Soomaa puisniitude-soode servalt!