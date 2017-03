Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu ja endise startup-ettevõtja Alise Lezdina sõnul võtab Läti oma maksusüsteemi muudatustega otseselt eeskuju Eestist, samal ajal kui viimane lammutab oma edu alustala.



"Eesti liberaalne maksupoliitika on toonud nii tarbijatele kui ettevõtetele suurt kasu. Praegu võtab uut kasvu otsiv Läti oma reformidega Eestist eeskuju. Läti rahandusministeerium on teinud ettepaneku muuta tulumaks ühtlasemaks, kaotades ära senise nn solidaarsusmaksu kõrgematelt sissetulekutelt. Soovitakse liikuda 20-protsendilise üksikisiku tulumaksu suunas. Samuti on plaanis kaotada ära ettevõtete tulumaks reinvesteeritud kasumilt, säilitades ainult jaotatud kasumile 20-protsendiline tulumaks - täpselt nagu Eestis," ütles Lezdina.



Lezdina hinnangul on õige, et Eesti valitsus tegeleb palgavaesuse probleemiga. "Ka Lätis tõstetakse miinimumpalka ja plaanitava maksureformi üks eesmärke on jätta vähem teenijatele rohkem raha kätte. Samal ajal ei tohiks maksumuudatused vähendada motivatsiooni ettevõtluseks või investeeringuteks," sõnas õppejõud.

Läti maksusüsteem korraldatakse ümber



Eksperdi sõnul näitab Läti ja Eesti majandusnäitajate võrdlus selgelt, milline võiks olla olukord kõrgema maksukoormuse ja keerulisema maksusüsteemi puhul. "Aastatel 2007-2015 tõusis Eesti elanike ostujõud üle 16 protsendi, Lätis oli vastav näitaja seitsme protsenti juures," kommenteeris naine.

"Läti impordi- ja ekspordinäitajad on Balti riikide madalaimad. Lätisse tehakse aastas vähem kui 14 miljardi euro eest välisinvesteeringuid, Eestisse enam kui 17 miljardi eest. Töötus ületab Lätis kaheksa protsenti ja on Eestis viie protsendi ümber. Läti keskmine palk on alla 900 euro, Eestis üle 1100 euro."

Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola ning Läti keskpank käisid veebruari lõpus välja Läti maksusüsteemi olulise muutmise ettepaneku, mille üle peetav debatt võtab Lätis hoogu.