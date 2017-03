Skandaalne Brasiilia modell Liziane Gutierrez läbis 25 000 dollarit maksnud valuliku protseduuri, et saada endale sama kobe kann nagu seda on seltskonnatähel Kim Kardashianil.

Fotosid isikliku protseduuri algusest jagas ta terve maailmaga. Modelli mõlemasse kannikasse pandi implantaat ja tema kõhurasva kasutati puusade volüümikamaks muutmiseks, vahendab Vida Press.

(Vida Press)

"Mul on kogu elu olnud suur tagumik ja ma olen seda jõusaalis treeninud, kuid ma tahtsin saada täpselt samasugust kanni nagu Kim Kardashianil," pihtis Gutierrez.

(Vida Press)

Modell kogus tuntust tänavu jaanuaris, kui süüdistas Chris Browni kallaletungis. Muusiku esindajad ütlesid aga toona, et süüdistused on alusetud. Ka politsei leidis, et Chris Brown on süütu.