Eile tutvustas sotsiaalministeerium soolise võrdõiguslikkuse monitooringut, mille tulemustest selgub, et Eesti pered järgivad endiselt traditsioonilisi soorolle, kuid on töid, mida teevad nii mehed kui ka naised.

Turu-uuringute aktsiaseltsi sügisel korraldatud küsitluse tulemusel selgus, et üle poole Eesti inimestest traditsioonilisi soorolle ei toeta, kuid nende mõju märkimisväärselt vähenenud pole.

Turu-uuringute uuringujuht Vaike Vainu selgitas tulemusi: "Võib öelda, et igapäevased tööd on suures osas Eesti peredes just naiste kanda. Samas on ka palju töid, mille osas jaguneb meeste ja naiste vastutus kas võrdselt või vastutatakse ühiselt."

Jagatud kohustuste näidetena tõi ta välja lastega tegelemise ja rahaasjade korraldamise. Küsitluse järgi on mehed endiselt need, kelle sissetulek on suurem ning kelle vastutada jäävad ülesanded, mida pole tarvis iga päev teha: näiteks remonditööd või auto sõidukorras hoidmine.