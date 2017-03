Tallinna Televisiooni reede hilisõhtuses saates osalenud kana jäi nädalavahetuseks teletoimetusse. Innukad loomaarmastajad olid šokeeritud: see on piinamine ning sekkuma peaks loomakaitse. Kana omanik aga ütleb, et kõik on hästi, kana ei ole traumat saanud.

Möödunud reedesesse Tallinna TV saatesse "Maagiline maailm" kutsus saatejuht Peeter Võsa teiste hulgas saatekülaliseks kana.

Esmaspäeva õhtupoolikul avastas aga üks loomasõbrast TTV töötaja tööle tulles, et kana pole toimetusest ikka veel ära viidud. Töötaja lisas Facebookis ühte loomasõprade gruppi kohe postituse, milles avaldas nördimust, et lindu nõnda koheldakse.

"See kana on kontoris kastiga laua all praeguseni!" kirjutas ta. "Söök on tal ees, juua andsid meie tüdrukud talle alles täna. Päeval olla kana röökinud. Omanik ei tee teist nägugi, et nii ongi OK.