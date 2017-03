Šoti uus koduvägivalla eelnõu kriminaliseerib vägivaldse käitumise partneri või endise partneri suhtes, kirjutab Glasgow Live. Sinna alla lähevad ka partneri sundimine ja kontrollimine.

Uue eelnõu kohaselt saab vaimseks vägivallaks pidada teise endale allutamist, mõnitamist, lähedastest isoleerimist ja igapäevaste tegevuste kontrollimist.

Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon kohtus täna Glasgow’s koduvägivalla ohvritega ja pidas kõne, kus ütles: "Olen uhke, et oleme ühiskonnana edasi liikunud uskumusest, et koduvägivald toimub vaid kehalise väärkohtlemise vormis."

"Tõde on see, et vaimsed haavad, mis emotsionaalsest vägivallast jäävad, võivad ohvritele olla täiesti kohutavate tagajärgedega. See valitsus kavatseb selle kallal vaeva näha, et kuritegude toimepanijad saaksid õiglaselt selle, mille on ära teeninud," jätkas minister.

Nagu märgib kolumn Herald Scotlandis, on uue seadusega seotud siiski ka murekohad. Kuidas sellist käitumist selgelt ära tunda ning enamgi veel – kuidas kontrollitakse inimeste halba käitumist ja sõnavahetusi, mis kolumnisti väitel lähisuhetes alati tekivad. Seadus aga peab silmas just nimelt korduvaid vaimse vägivalla mustreid ja tõsisemaid tegusid, mitte igapäevaseid nääklemisi või tülisid. Endiselt püsib vägivallaohvrite ümber stigma, mille tõttu paljud neist ei julge või ei oska abi otsida, sageli just vaimse terrori tagajärjel