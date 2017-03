2016 oli rekordite aasta, kirjutab ajakiri Forbes, mis avalikustas taas maailma kõige rikkamate inimeste nimekirja. Kasvas nii miljardäride endi arv maailmas kui ka nende rikkuste väärtus. Esikoha omanik on juba mitmendat aastat samaks jäänud. Miljardärite arv maailmas tõusis eelmisel aastal hüppeliselt 1810 rikkurilt 2043 miljardärini. See on esimene kord, kui Forbesi nimekirjas olevate isikute hulk ületab 2000. Ajakiri on edetabelit koostanud juba 31 aastat. Kasvas ka jõukate rikkus ise, jõudes väärtuses 7,67 triljoni dollarini (umbes 7,1 triljonit eurot – toim.). Microsofti asutaja Bill Gates on maailma jõukaim inimene juba neljandat aastat järjest. Investor Warren Buffett, kellele kuuluvad muu hulgas ettevõtted nagu Duracell ja Geico, on teise koha omanik. Kõige rohkem tulu teenis Amazoni omanik Jeff Bezos, kelle jõukus kasvas 27,6 miljardi dollari võrra. Bezos on nimekirjas kolmandal kohal. Riideketi Zara omanik Amancio Ortega langes teiselt kohalt neljandale ning esiviiskusse mahub viimasena veel Facebooki asutaja Mark Zuckerberg. Ameerika president Donald Trump platseerub 544. kohal.

Maailma jõukaim naine, edetabelis 16. kohal, on kosmeetikafirma L'Oréal omanik Liliane Bettencourt. Eakas naine põeb dementsust ja ei osale aktiivselt firma tegevuses. Bettencourtile järgneb 17. kohal Ameerika poeketi Wal-Mart asutaja Sam Waltoni tütar Alice Walton. Meeletu päranduse omanik on väga lugupeetud kaunite kunstide toetaja ning tegeleb ka näituste kureerimisega. Enda tööga rikkaks saanud naisi on nimekirja juurde tulnud 15, kusjuures neist kõik peale ühe on pärit Aasiast.

Kõige rohkem uusi miljardäre tuli Hiinast, tervelt 76. Teisel kohal oli USA 25 uue miljardäriga. Maailma noorim miljardär, kes pole pärija, vaid ennast ise üles töötanud, on 26-aastane John Collison, kes oma vennaga lõi rahaülekannete teenuse Stripe. Vennad Collisonid on koos kahe Snapchati loojaga ainsad alla kolmekümnesed miljardärid, kes oma varanduse ise on teeninud. Üldiselt maailma miljardärid aga vananevad.