Ameerika Ühendriigid keelavad ära mobiiltelefonist suuremate elektroonikaseadmete käsipagasi hulka võtmise lendudel, mis stardivad Marokost, Egiptusest, Türgist, Jordaaniast, Saudi Araabiast, Katarist, Kuveidist ja Araabia Ühendemiraatidest.

Ameerika Ühendriikide sisejulgeolekuministeeriumi hinnangul võivad sülearvutites, tahvelarvutites, kaamerates ja DVD-mängijates peituda pommid, vahendab BBC.

Kuid miks just nüüd? BBC kirjutab, et keeldu põhjendatakse "hinnatud luureandmetega", mis tähendab, et USA luureamet on saanud informatsiooni võimaliku ekstremistide rünnakuplaani kohta.