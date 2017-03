Viagra eesmärk on hästi teada-tuntud, kuid paljud ei tea, et kuidas see tegelikult toimib, mida kehale teeb, kirjutab Mirror.

Üle poole 40-70aastastest meestest kogevad erektsioonihäiret. Paljud neist jõuavad selle võimsa tabletini, sest teame ju kõik, et seks on suhtes oluline ja erektsioonihäire mõjutab ka kõige tugevamat suhet.

Keha neelab viagrat väga kiiresti ja on leitud, et mõned erektsioonihäirega mehed tunnevad kohe ka ravimi mõju. Nii võivad nad saada juba sel ajal esimese erektsiooni.

27 minutit hiljem

Kui erektsioon ei ole esimese 12 minuti jooksul tekkinud, siis võib see võtta aega ka pool tundi.

Uurijate andmetel avaldub keskmiselt viagra toime 27 minutiga.

Ole siiski hoiatatud, et arstid soovitavad oodata vähemasti tunni, et kehal oleks aega ravimiga kohaneda ja see toimima hakkaks.

57 minutit hiljem

Tund pärast viagra kasutamist märgib olulist punkti - kui 50 minutit on möödunud, siis peaks mõju olema saavutanud oma maksimumi ja erektsioon olema kõige võimsam.

Sel ajal on su veres kõige suurem doos ravimit, mistõttu soovitavadki arstid võtta rohu sisse tund enne ühet.

Uuringud näitavad, et mehed võivad kogeda erektsioone, mis kestavad suisa 33 minutit! Ja seda kõike tund pärast ravimi võtmist.

Neli tundi

On võimalik, et mees on endiselt suuteline seksima, kuigi viagra mõju järjest väheneb.

Teada on, et pärast ravimi võtmis väheneb selle mõju iga nelja tunni järel 50 protsenti.

10 tundi

Isegi pärast 10 tundi - teadlased avastasid, et mees võib endiselt viagra mõjul saada erektsiooni. Ja see käib sama lihtsalt nagu oleks ravimi võtmisest möödas alles paar tundi...

12 tundi

Endiselt on võimalik seksida, aga keskmiselt kestab erektsioon 16 minutit. See ei toimi enam nii hästi...

24 tundi